TFF, Ziya Şengül'ün anasını saygı duruşu yapılacağını açıkladı Spor Haberleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde, hayatını kaybeden Ziya Şengül anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde, hayatını kaybeden Ziya Şengül anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat - 6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ziya Şengül 28 Şubat Spor Haberler

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