Üye Girişi
Haberler
DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

TFF Yüzde 30'luk Sapmayı İptal Etti

TFF Yüzde 30'luk Sapmayı İptal Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler için harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çekti ve eski düzenlemeye döndü. Kulüpler, belirlenen harcama limitleri içinde kalmak zorunda olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüpler için harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal kararını geri çekti.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapıldı. Federasyonun 8 Ocak tarihinde yaptığı toplantı sonrası uygulamaya koyduğu, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur" maddesi iptal edildi.

Yüzde 30'luk sapma devam edecek

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Geçici Madde 25'de değişikliğe gidilip, eski karara dönüldü. Buna göre, Geçici Madde 18'de yer alan, "Takım Harcama Limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı Süper Lig için yüzde 30, TFF 1. Lig için yüzde 30, TFF 2. Lig için yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlarda ise kulüplerin Takım Harcama Limiti dahilinde kalmaları zorunludur" talimatı uygulanmaya devam edecek.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi yarın başlayacak ve 11 Şubat Salı günü sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
img

Herkes bunu tartışıyor! VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi
img

MASAK da devrede! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ifade verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler

Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Son Dakika Haberleri

Erzurumspor-Şanlıurfaspor Maçı Yayın Bilgisi Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler…
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.