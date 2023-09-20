- TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi. Kuntz, Riva'dan ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile TFF Yönetim Kurulu arasındaki toplantı sona erdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Alman teknik adam, toplantının ardından Riva'dan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa bir süre sonra yazılı açıklama yapması bekleniyor.