TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can Motosiklet Kazası Geçirdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın motosiklet kazası geçirdiği açıklandı. Ayağından yaralanan Can'ın genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, motosiklet kazası geçirdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın motosiklet kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ayağından yaralanan ancak genel sağlık durumu iyi olan Volkan Can'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisini en kısa sürede sağlıklı şekilde aramızda görmek istiyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor