Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, motosiklet kazası geçirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın motosiklet kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ayağından yaralanan ancak genel sağlık durumu iyi olan Volkan Can'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisini en kısa sürede sağlıklı şekilde aramızda görmek istiyoruz." denildi.