TFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandı

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
TFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş getirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi." denildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Yönetim Kurulu, İsmail Ergüneş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title