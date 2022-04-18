TFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandı
AA - Emre Doğan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş getirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi." denildi.
AA / Emre Doğan - Spor