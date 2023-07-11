TFF Yönetim Kurulu Görev Dağılımlarını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yapılan toplantıların ardından görev dağılımlarını belirledi. Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleşen toplantı sonucunda görev dağılımı şu şekilde oluştu: İbrahim Burkay, Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Alkin Kalkavan, Haluk Kalyoncu, Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Volkan Can, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan ve Şafak Müderrisgil.