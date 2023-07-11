TFF Yönetim Kurulu Görev Dağılımlarını Açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yapılan toplantıların ardından görev dağılımlarını belirledi. Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleşen toplantı sonucunda görev dağılımı şu şekilde oluştu: İbrahim Burkay, Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Alkin Kalkavan, Haluk Kalyoncu, Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Volkan Can, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan ve Şafak Müderrisgil.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, görev dağılımlarının belirlendiğini açıkladı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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