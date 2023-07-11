TFF Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. İbrahim Burkay, Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Haluk Kalyoncu, Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Volkan Can, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan ve Şafak Müderrisgil görevlerini üstlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 22 Haziran'da gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda oluşan görev dağılımı şöyle:

İbrahim Burkay : 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Yalçın Orhan: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Yusuf Günay : Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Agah Ruşen Çetin: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Mustafa Eröğüt: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Alkın Kalkavan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Haluk Kalyoncu: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Müslüm Özmen: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Hamit Altıntop: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Volkan Can: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Erman Kalkandelen: Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Ramazan Üçdan: Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.

Şafak Müderrisgil: Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi.