TFF Yöneticileri Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Emre Kızılgüneşler'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Emre Kızılgüneşler'i ziyaret etti. Ziyarette, TFF'nin engelliler futboluna verdiği destek ve gelecekteki hedefler konuşuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı olan, aynı zamanda İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürüten Emre Kızılgüneşler'e ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede İzmir Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) Başkanı Ali Erten de yer aldı.

Gerçekleşen ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, federasyonun engelliler futboluna verdiği destekten gurur duyduğunu, TFF'nin bünyesinde kurulan Engelliler Koordinasyon Kurulu gibi bir yapılanmanın UEFA'ya bağlı ülkeler içerisinde örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ömer Gürsoy da TFF'nin, engelli futboluyla yolunun kesiştiği 2006 yılından bugüne kadar elde edilen başarılar ve yapılan organizasyonlar ile UEFA'da rol modeli olarak gösterildiğini ifade etti.

Gürsoy, TFF olarak gelecekte en önemli hedeflerden birisinin profesyonel liglerdeki kulüplerin bünyesinde engelli futbol kulüpleri açmak ve depremde ampute kalmış vatandaşları futbol yoluyla topluma kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Ömer Gürsoy son olarak 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nın bu kategoride ülkeye ilk madalyayı kazandıracağına inandığını ifade etti.

Emre Kızılgüneşler de TFF'nin engelliler futbolunun gelişimine verdiği desteğe dikkati çekti.

Kızılgüneşler, gelecekte Göztepe Spor Vakfı ve Göztepe Spor Kulübü olarak TFF ile işbirliği içinde engelliler futbolunda yer almayı düşündüklerini kaydetti.