TFF Yetkilileri Eryaman Stadı'nın Zeminini Kontrol Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini kontrol etti ve maçın burada oynanmasına onay verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü- Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, dün yapılan incelemelerin ardından bugün tekrar kontrol etti.

Mke Ankaragücü Kulübünden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.