TFF Yetkilileri Eryaman Stadı'nda İncelemelerde Bulunacak

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçını Eryaman Stadı'nda oynamak istiyor. TFF yetkilileri yarın stadı inceleyecek ve karar verecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri yarın Eryaman Stadı'nda incelemelerde bulunacak.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçını evinde oynamak istiyor. Çimlerin standarta yakın bir boyuta geldiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin yarın saat 11.00'de Eryaman Stadı'nda inceleme yapacağı belirtildi. Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı'nda oynanıp oynanmayacağı TFF yetkililerinin vereceği nihai karara göre netleşecek.