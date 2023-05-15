TFF, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı.
Federasyon, Spor Toto Süper Lig'de 8 yabancı futbolcunun aynı anda sahada olabileceğini ve 14 yabancı futbolcunun listeye yazılabileceğini bildirdi. Spor Toto 1'inci Lig'de ise aynı anda sahada 5 yabancı futbolcu görev alabilecek ve 8 yabancı futbolcu listeye yazabilecek.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.
Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor