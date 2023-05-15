TFF, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı.

Federasyon, Spor Toto Süper Lig'de 8 yabancı futbolcunun aynı anda sahada olabileceğini ve 14 yabancı futbolcunun listeye yazılabileceğini bildirdi. Spor Toto 1'inci Lig'de ise aynı anda sahada 5 yabancı futbolcu görev alabilecek ve 8 yabancı futbolcu listeye yazabilecek.

Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır"