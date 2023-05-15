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TFF, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı

TFF, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'de uygulanacak olan yabancı kuralını açıkladı.

Federasyon, Spor Toto Süper Lig'de 8 yabancı futbolcunun aynı anda sahada olabileceğini ve 14 yabancı futbolcunun listeye yazılabileceğini bildirdi. Spor Toto 1'inci Lig'de ise aynı anda sahada 5 yabancı futbolcu görev alabilecek ve 8 yabancı futbolcu listeye yazabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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