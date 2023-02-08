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TFF, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili karar verecek

Spor Haberleri

TFF, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili karar verecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de büyük ölçüde etkileyen depremin ardından büyük yara alan Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün durumu için Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki günlerde karar verecek.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de büyük ölçüde etkileyen depremin ardından büyük yara alan Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün durumu için Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki günlerde karar verecek.
Kahramanmaraş'ta meydana depremin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcu Cristian Atsu'nun hala enkaz altında olması, Yeni Malatyaspor'da da bazı oyuncuların hala enkaz altında ve kaleci kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat etmesi iki kulübe de maddi ve manevi olarak büyük yara açtı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceği de merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışması yönünde teklif götüreceği ve kalan maçları da İstanbul ve yakın illerdeki uygun durumda bulunan statlarda oynamasını önereceği ifade edildi. TFF'nin ayrıca iki kulüp için de küme düşmeyi kaldırıp, kalan maçlarını oynatmama yönünde karar alabileceği de bilgiler arasında.
Öte yandan Yeni Malatyaspor'un ise önümüzdeki hafta ligden çekilme kararı alacağı bildirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yeni Malatyaspor Gaziantep Hatayspor Spor Haberler

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