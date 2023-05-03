TFF'ye düzenlenen silahlı saldırı davasında karar açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun merkez binasına düzenlenen silahlı saldırı davasında Cüneyd Uslu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, Oğuzhan Güneysu ise beraat etti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili haklarında 285 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Cüneyd Uslu'ya, "Zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu ise beraat etti.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"KİMSEYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEDİM"

HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

İDDİANAME

Tutuklu sanık Cüneyt Uslu ve tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.