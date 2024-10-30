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TFF, Yasa Dışı Bahis Reklamından Adana Demirspor ve Gaziantep FK Başkanlarını PFDK'ya Sevk Etti

TFF, Yasa Dışı Bahis Reklamından Adana Demirspor ve Gaziantep FK Başkanlarını PFDK'ya Sevk Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor ve Gaziantep FK başkanlarını yasa dışı bahis reklamı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sıralı disiplin raporları, çeşitli sporcu ve kulüp eylemlerini de kapsamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor ve Gaziantep FK başkanlarını yasa dışı bahis reklamından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Adana Demirspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, saha olayları

Adana Demirspor, Gaziantep FK, sportmenliğe aykırı hareket

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi

Adana Demirspor Kulübü antrenörü Nedim Askeri, sportmenliğe aykırı hareketi

Beşiktaş, Hatayspor, Kayserispor, talimatlara aykırı hareketi

Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor çirkin ve kötü tezahüratı

Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Göztepeli futbolcu Anthony Junior Dennis'in kural dışı hareketi

Beşiktaş Kulübü görevlisi Sezgin Gülnar'ın, Galatasaray derbisi sonrası 'saldırısı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Adana Demirspor Gaziantep FK Politika Futbol Spor

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