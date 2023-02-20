TFF, vefat eden Şükriye Hurma için taziye mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şükriye Hurma'nın cenazesi yarın Tuzla Yıldız Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Aydınlı Köyü Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhume Şükriye Hurma'ya Allah'tan rahmet; Süleyman Hurma, ailesi, yakınları ve Fatih Karagümrük camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL