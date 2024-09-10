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TFF ve TÜFAD Kayseri Şubesi Sürekli Eğitim Semineri Düzenlenecek

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TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenecek olan Sürekli Eğitim Semineri, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Nas adına yapılacak. Seminer, 14 Eylül Cumartesi günü online olarak gerçekleştirilecek ve tüm antrenörlerin katılımı zorunlu olacak. Katılmayan antrenörler, 2025-2026 sezonu için sözleşme imzalama hakkını kaybedecek.

TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi tarafından Sürekli Eğitim Semineri düzenlenecek.

TFF ve TÜFAD tarafından seminer geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden TÜFAD Kayseri Şube Başkanlarından Mehmet Emin Nas adına düzenlenecek. TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Sürekli Eğitim Semineri 14 Eylül Cumartesi günü online olarak gerçekleştirilecek. TFF C ve Pro Lisans dışındaki bütün antrenörlerin katılması zorunlu olan bu seminere katılmayan antrenörler 2025-2026 sezonu için sözleşme imzalama hakkını kaybedecek ve hiçbir takım ile sözleşmeli çalışamayacak.

TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, seminer için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederken, "Tüm antrenör arkadaşlarımızı seminerimize davet ediyoruz. Biliyorsunuz ki gelişim seminerine katılmayan antrenörler önümüzdeki sezon sözleşme imzalama hakkını kaybediyor. Seminere ilgi büyük. Şimdiye kadar seminere başvuru yapmayan tüm antrenör arkadaşlarımızın hafta sonuna kadar başvurularını tamamlamalarını önemle hatırlatıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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