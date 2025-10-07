TFF ve THY arasındaki "Milli Takımlar Ana Sponsorluğu" anlaşması yenilendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması yenilendi. Hem Türkiye hem de Türk futbolu için önemli bir yere sahip olan anlaşma sonrası TFF ve THY tarafından, 'Ülkemize hizmet etmek yolunda biriz, beraberiz" mesajı verildi.

TFF ve THY arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması 3 yıllığına yenilendi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım kaptanları Didem Karagenç ve Hakan Çalhanoğlu katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ülkemize hizmet etmek yolunda biriz, beraberiz"

Türk Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ülkeyi en iyi şekilde temsil etmenin ve Türk milletine gurur yaşatmanın esas öncelikleri olduğunu dile getirdiği konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"18 yıldır Türk Futbol Federasyonu'na kesintisiz destek veren ve ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamızı 3 yıl süreyle yeniledik. Marka değerimize ve futbolumuza önemli kazanımlar sağlayacak olan bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlaşmayla THY ile olan yol arkadaşlığımızı daha da ileri boyuta taşıyacağız. Farklı kulvarlarda olsak da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimize gurur yaşatmak ortak paydamız oldu. Ülkemize hizmet etmek yolunda biriz, beraberiz. Değerli iş ortaklarımızın da katkılarıyla Türk futbolunu hak ettiği yere taşımak için kararlı adımlarla çalışıyoruz. Bu sezon A Milli Erkek Futbol Takımımızın 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini alacağına gönülden inanıyorum. Anlaşmanın hem Milli Takım hem de THY için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Ahmet Bolat: "Birçok branşta ülkemizi temsil eden sporcularımızla kanat açıyoruz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da TFF ile olan işbirliklerini güçlendirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Sizler sahada bayrağımızı dalgalandırırken, biz de gökyüzünde aynı gururu yaşıyoruz. Bu ortak misyon, bizi birbirimizin ayrılmaz bir parçası kılıyor. Bugün sadece futbol değil, hentbol, voleybol, basketbol ve daha birçok branşta ülkemizi temsil eden sporcularımıza kanat açıyoruz. Sporcularımıza, bakanlığımıza ve federasyonlarımıza verdiğimiz destekle Türk sporunun gelişmesine katkı sağlıyor; gençlerimizin hayallerine eşlik ediyoruz. Bizler inanıyoruz ki spora yapılan her yatırım aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Bu iş birliği milli takımımızla omuz omuza olmak ve onları hiçbir yolculuklarında yalnız bırakmamak anlamına geliyor. Sporumuzun ve sporcularımızın her başarısının Türk milletinin de başarısı olduğunu biliyoruz. Hedefimiz milletimizi gururlandırmak, gençlerimize ilham vermek ve Türkiye'yi sporda hak ettiği yere taşımaktır" şeklinde konuştu.

Necla Güngör Kıragası: "Çim sahada milli takım ve gökyüzünde THY, globalde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan, 2024 verilerine göre ülke ekonomisine 55 milyar Dolar katkı sağlayan ve 88 bin çalışanı ile işverenler sıralamasında ilk 5'te yer alan havacılık işletmecinin öncüsü THY, sürdürülebilir politikasıyla havacılık sektöründe öncü olmaya devam etmektedir. Baktığınızda çim sahada milli takım ve gökyüzünde THY'nin yapmış olduğu organizasyon; bir takımı yönetmek, en iyi oyuncularla sahada yer almak ve globalde ülkeyi temsil etmekle ciddi şekilde örtüşmektedir. Atılan imzaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vincenzo Montella: "Hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise THY pilotlarının mesajlarının kendilerini duygulandırdığını aktararak, "TFF ve THY arasında atılan bu imzaların hem Türkiye'yi hem de milli takımı uluslararasında en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Milli Takım olarak önümüzde Bulgaristan ve Gürcistan gibi çok önemli 2 maç var. Hedefimiz 2.'liği garantilemek. Ama en önemli hedefimiz elbette ki Dünya Kupası'na gidebilmek. Bu noktada özellikle deplasmanlardan dönerken pilotlarımızın ve hosteslerimizin samimiyetleri bizi her zaman duygulandırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

Didem Karagenç: "Her maçta hem kendi hayallerimiz hem de bizden sonra gelecek kız çocuklarının hayalleri için mücadele ediyoruz"

A Milli Kadın Futbol Takım Kaptanı Didem Karagenç de duygularını şu sözlerle aktardı:

"Futbol bizim için sadece bir oyun değil; inandığımız, emek verdiğimiz ve bir ülkenin umutlarını sahaya taşıdığımız bir yolculuk demek. Kadın futbolcular olarak sahaya her çıktığımızda sadece bir maç oynamıyor; bir değişimin ve bir umudun temsilcisi oluyoruz. Her maçta hem kendi hayallerimiz hem de bizden sonra gelecek kız çocuklarının hayalleri için mücadele ediyoruz. Bayrağımızla birlikte umutlarımız, sorumluluklarımız ve milletimize duyduğumuz sevgi de bizimle beraber yükseliyor. Biliyoruz ki gökyüzünde yalnız değiliz. Kadın futbolunun her geçen gün büyüdüğü bu dönemde THY gibi güçlü bir markanın yanımızda olması bizlere hem güven hem de ilham veriyor."

"Hedefimiz her zaman ülkemizi mutlu etmek ve gururlandırmak"

A Milli Futbol Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, hedeflerinin Türk milletini her zaman mutlu etmek olduğunu belirterek, "Bu desteğin sadece bir sponsorluk anlaşması değil ülkemizin değerlerini, vizyonunu ve yeteneğini birlikte tanıtma yolunda atılan ortak bir imza olduğuna inanıyorum. Bizler milli takım oyuncuları olarak sahada, THY ise göklerde Türk bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Hedefimiz her zaman ülkemizi mutlu etmek ve gururlandırmak. Hep beraber daha büyük başarılara uçacağımıza inanıyor; 2026 Dünya Kupası'na beraber gitmeyi hayal ediyorum." - İSTANBUL