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TFF ve Kulüpler Birliği Toplantıları

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TFF ve Kulüpler Birliği, Halil Umut Meler olayı ve lig durumu hakkında toplantılar düzenleyecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç hazırlıkları da devam ediyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer spor müsabakaları da oynanacak.

TFF, HALİL UMUT MELER OLAYI VE LİGİN SEYRİ İÇİN TOPLANACAK

13.00  TFF RİVA Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşı ve TFF Yönetim Kurulu basın toplantısı düzenleyecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ,  HALİL UMUT MELER OLAYI VE LİGİN SEYRİ İÇİN TOPLANACAK

14.00 Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde toplantı gerçekleşecek

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇINA DOĞRU

16.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak. (SAMANDIRA)

18.00 Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını tamamlayacak. (SAMANDIRA)

18.30 Slovakya ekibi çalışmalarını noktalayacak. (ÜLKER STADYUMU)

19.00 Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. (ÜLKER STADYUMU)

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

14.00 Siyah-beyazlı takım Sabiha Gökçen'den Zürih'e uçacak.

16.00 İsviçre temsilcisi son çalışmasını yapacak. (Stadio Cornaredo)

19.30 Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Temsilcimiz maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

21.00 Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.45 Leipzig (Almanya) - Young Boys (İsviçre)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lazio (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Milan (İtalya)

23.00 Porto (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Royal Antwerp (Belçika) - Barcelona (İspanya)

VOLEYBOL

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası

09.00 VakıfBank - Sport Center Women's

Challenge Cup Erkekler

21.00 Penzügyör Se Budapest - Galatasaray HDI Sigorta

BASKETBOL

EuroCup

20.00 SK Prometey - Beşiktaş Emlakjet

21.45 Buducnost Podgorica - Türk Telekom

FIBA Şampiyonlar Ligi

22.00 Ewe Baskets Oldenburg - Pınar Karşıyaka

22.30 Benfica - Galatasaray Ekmas

FIBA Avrupa Kupası

20.30 CEZ Nymburk - Manisa Büyükşehir Bld.Spor

22.30 Sporting Club - Bahçeşehir Koleji

EuroLeague Kadınlar

21.30 Basket Landes - ÇBK Mersin

EuroCup Kadınlar

18.30 Melikgazi Kayseri B. - Estudiantes

20.30 Zabiny Brno - Beşiktaş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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