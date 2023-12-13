Haberler ›› Spor ›› TFF ve Kulüpler Birliği Toplantıları

TFF ve Kulüpler Birliği Toplantıları

13 Aralık 2023 10:00 Güncelleme: 10:02 Abone Ol

TFF ve Kulüpler Birliği, Halil Umut Meler olayı ve lig durumu hakkında toplantılar düzenleyecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç hazırlıkları da devam ediyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer spor müsabakaları da oynanacak.