Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) heyetiyle Berlin'de dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemekte, EURO 2024 hedefleri ve Türk taraftarların desteği konuşuldu.

TFF ve DFB Heyetleri Berlin'de Dostluk Yemeğinde Buluştu

Almanya ile oynanacak hazırlık maçı için Berlin'e giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, maç öncesinde Almanya Futbol Federasyonu (DFB) heyetiyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Berlin'de düzenlenen yemek organizasyonunda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra başkan vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay ve Mustafa Eröğüt, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile genel sekreter Taner Senseven yer aldı.

Almanya Futbol Federasyonunu temsilen başkan Bernd Neuendorf, başkan vekilleri Hans-Joachim Watzke ve Hermann Winkler, denetleme kurulu başkanı Alexander Wehrle ile genel sekreter Heike Ullrich'in katıldığı yemekte, milli takımlarda forma giyen Alman asıllı ve Türk asıllı oyunculara değinildiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki hedeflerden ve Türk taraftarların desteğiyle A Milli Futbol Takımı'nın turnuva boyunca kendisini evinde hissedeceği konuşulduğu da ifade edildi.