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TFF Üst Klasman ve FGAT Temsilci Semineri başladı

TFF Üst Klasman ve FGAT Temsilci Semineri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon (FGAT) Temsilcileri Semineri, İstanbul'da başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon (FGAT) Temsilcileri Semineri, İstanbul'da başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş, bir konuşma yaptı. Özsavaş, yeni sezonda yapılacak çalışmaları anlatarak temsilcilere başarı dileğinde bulundu.

Seminerin ilk gününde TFF Temsilci İşleri Koordinatörü Baki Şahin ve Temsilci İşleri Müdür Yardımcısı Sadık Yıldırım, yeni rapor düzenlemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. TFF Hukuk Müşavirliğinden avukat Hakan Furkan Tarman hukuki konularda, TFF Stadyum Güvenlik Müdürü Cenk Cem de temsilcilerin stat, güvenlik ve çim denetimlerinde yapması gerekenlerle ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Şafak Şahin de "İletişim ve Vücut Dili" başlığı altında temsilcilere bir sunum yaptı.

Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri Semineri ile Klasman Temsilci Semineri ortak açılış töreni, yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Temsilci seminerleri, 28 Temmuz'da sona erecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan İstanbul Futbol Spor Haberler

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