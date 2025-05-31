TFF, Uluslararası Hakem Ağı ile İş Birliği Geliştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünyanın önde gelen hakem ağlarından biri olan "Referee Abroad" ile stratejik iş birliği geliştirdiklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre uluslararası düzeyde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve özellikle amatör organizasyonlara destek veren "Referee Abroad" platformu ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında TFF kurumsal çatısı altında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) koordinasyonu ve Hakem İşleri Koordinatörlüğü organizasyonuyla, MHK tarafından belirlenen kategorilerde, kriterleri ve organizasyon şartlarını karşılayan gönüllü hakemlerin uluslararası turnuvalara katılımı sağlanacak.

Bu iş birliği sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanından gerekli yeterlilikleri sağlayan hakemler, dünyanın farklı noktalarında düzenlenen turnuvalarda görev alabilecek. Hakemler, uluslararası alanda meslektaşlarıyla maçlar yöneterek deneyimlerini artıracak ve farklı futbol kültürlerinde kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Turnuva katılımının ötesinde bu iş birliği, hakem gelişimi, eğitim fırsatları, uluslararası ağ oluşturma ve Avrupa projelerine katılım gibi alanlarda da sürdürülebilir bir perspektif sunacak. Stratejik adımın, Türk hakemliğinin uluslararası platformlardaki temsiline önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor. "Referee Abroad" kuruluşu ile resmi olarak anlaşma sağlayan federasyonlar arasında İngiltere, Portekiz, Danimarka, Avusturya, İskoçya, Slovenya, Romanya, Kuzey İrlanda ve İtalya yer alıyor.