TFF, Tuzlaspor ile ilgili açıklama yaptı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Malvarlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tuzlaspor Kulübü Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da açıklama yapıldı. 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, futbol maçı biletlerinin Süper Lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olması nedeniyle gündeme gelmişti. Tuzlaspor'un lig müsabakasında bütün biletlerin satılmasına rağmen çok az sayıda kişinin statta bulunması nedeniyle kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiaları da ortaya atılmıştı. İddiaların ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol müsabakalarında bilet fiyatlarının belirlenmesi yetkisi kulüplerimizdedir. Halihazırda mevcut TFF düzenlemelerinde sadece misafir bilet fiyatının ev sahibi bileti fiyatına bir oran öngörülmüş olmakla birlikte, bilet fiyatlarının alt ve üst sınırına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu kulübün ev sahibi olduğu müsabakaların e-bilet sistemi üzerinden bilet satış rakamları ve elde edilen bilet gelirleri incelendiğinde satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

TUZLASPOR ETİK KURUL'A SEVK EDİLMİŞ

Açıklamada, "Diğer taraftan TFF, söz konusu kulübün bir müsabakasına ilişkin medyada yer alan yasadışı bahis iddiaları hakkında gerekli incelemeler yapılması için 06.11.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararıyla dosyayı Etik Kurulu'na sevk etmiştir. Ayrıca, kara para aklama ve bahis konularındaki tavizsiz duruşuyla iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için detaylı bir süreç planlamış, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon içerisindedir. TFF'nin bir görevi de futbolda seyirci sayısını artırmaktır. Soruşturma sonucu ne olursa olsun, bilet satış fiyatları konusunda bir standardizasyona gidilmesi için sezonun ikinci yarısından itibaren konuya ilişkin bir düzenleme getireceğini kamuoyuna bildirir" denildi.