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TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.

1 Haziran 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te doluyordu. Şubat ayında yapılması planlanan naklen yayın ihalesinin bir sonuca ulaşamaması ve hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler son dönemde federasyonun tartışılmasına neden olmuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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