TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan...
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TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz"
TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz"
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor