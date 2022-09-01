TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan... Spor Haberleri TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz" TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz" Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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