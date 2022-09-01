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TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan...

Spor Haberleri

TFF'nin açıklamasından: 'Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan...

TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz"

TFF'nin açıklamasından: "Yönetim kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz"

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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