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TFF, Turgay Şeren'i Anma Mesajı Yayımladı

TFF, Turgay Şeren'i Anma Mesajı Yayımladı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kaleci Turgay Şeren'in vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, Turgay Şeren'in Türk futbolunda unutulmaz bir isim olduğu vurgulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kaleci "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Turgay Şeren'i vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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