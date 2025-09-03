Haberler

TFF, Trendyol Süper Lig 5. ve 6. Hafta Maç Programını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. hafta maç programını duyurdu. 5. haftada Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in programı şöyle:

5. hafta

13 Eylül Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

17.00 Samsunspor - Antalyaspor

20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir

14 Eylül Pazar

17.00 Eyüpspor - Galatasaray

17.00 Kayserispor - Göztepe

20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

6. hafta

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor

20.00 Antalyaspor - Kayserispor

20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

21 Eylül Pazar

17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor

17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor

20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray - Konyaspor - İSTANBUL

