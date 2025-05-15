TFF, Trendyol 1. Lig Play-Off Yarı Final Programını Açıkladı

TFF, Trendyol 1. Lig Play-Off Yarı Final Programını Açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor ve Boluspor'un yarı finalde karşılaşacağı Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur programını duyurdu. Maç tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur programını açıkladı. Rakiplerini eleyen Bandırmaspor ile Boluspor, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı final programı şöyle:

19 Mayıs Pazartesi

20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)

23 Mayıs Cuma

16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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