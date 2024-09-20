Üye Girişi
Haberler

TFF, Trabzonspor - Kayserispor Maçının VAR Kayıtlarını Yayınladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan erteleme maçının VAR kayıtlarını YouTube üzerinden paylaştı. Videoda, maçın 5. dakikasında yaşanan potansiyel penaltı pozisyonu detaylı bir şekilde açıklandı.

- TFF, Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında oynanan Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasının VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında oynanan Trabzonspor - Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakem kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan pozisyon ve alınan karar şöyle:

"Trabzonspor - Kayserispor müsabakasının 5. dakikasında Cardoso'nun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyonda VAR, hakem Mehmet Türkmen'i potansiyel penaltı için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Türkmen, penaltı noktasını gösterdi."

TFF, Trabzonspor - Kayserispor Maçının VAR Kayıtlarını Yayınladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor Trabzonspor YouTube Güncel Futbol Spor

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları ve Galatasaray maçları! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Akın Akınözü Sandra Pestemalciyan ayrıldı mı? Kötü Kan SON BÖLÜM izle! 20 Eylül Cuma Kötü Kan 4. Bölüm FULL HED izleme linki var mı? Kötü Kan 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hicri kaçıncı gündeyiz? HİCRİ TAKVİM'e göre 20 Eylül bugün Hicri hangi ay ve ayın kaçı? Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 20 Eylül 68. bölüm FULL HD izle! Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 68. bölüm, yeni bölümde neler oldu 20 Eylül Cuma? Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kim? Duru Nayman kaç yaşında, mesleği ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });