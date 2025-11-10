Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım Aday Kadrosunda
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, A Milli Takımımızın Bulgaristan ve İspanya maçları için oluşturulan aday kadrosuna dahil edildi. Bu seçim, Eskihellaç'ın performansının uluslararası arenada tanınmasını ve takıma katkıda bulunma fırsatını simgeliyor. Futbolseverler, genç oyuncunun milli formayla sergileyeceği performansı merakla bekliyor.
