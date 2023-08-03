TFF Temsilciler Kurulu 2023-2024 Sezonu Açılış Semineri Başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu 2023-2024 sezonu açılış semineri Riva'da gerçekleşti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, seminerde yaptığı konuşmada temsilcilerin önemine vurgu yaparak, yeni kriterler belirlediklerini ve temsilci raporlarını dijital hale getirdiklerini söyledi. Başkan Gökhan Özsavaş ise temsilcilerin performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için teknolojik desteklerden faydalandıklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu 2023-2024 sezonu açılış semineri başladı.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sezon açılış seminerinde söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kıymetli temsilciler, adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışı ile tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep birlikte inşaa edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek hepimizin görevi. Tüm paydaşlarla birlikte futbolun güzel ve eğlenceli yanlarını öne çıkarmamız gerekiyor. Camiamızın tüm fertlerine düşen görevler ve sorumluluklar var. Sizler görevlendirildiğiniz müsabakalarda şahsımı ve TFF'yi temsil ediyorsunuz" dedi.MEHMET BÜYÜKEKŞİ: TEMSİLCİLİK İLE İLGİLİ YENİ KRİTERLER BELİRLEDİKTemsilcilerin önemli ve kritik bir görevi yerine getirdiğinin altını çizen Büyükekşi, şunları kaydetti: "Sizlerin yazmış olduğu raporlar bu kurullarımızın kararlarının hareket noktasıdır. Federasyon olarak, temsilcilik yapısının yeniden düzenlenmesine dair önemli kararlar aldık, çalışmalar yaptık. UEFA uygulamalarını inceleyerek temsilcilik ile ilgili yeni kriterler belirledik. Bu kriterlerden bazıları ingilizce mecburiyeti, iyi düzeyde bilgisayar kullanabilme ve hiçbir şekilde adli sicil kayıdı bulunmamasıdır. Aday temsilci alımlarında master, doktora, üst düzey yöneticilik yapmış olanlar ile ulusal ve uluslarası alanda futbol tecrübesi olanlara ilave puanlar verdik. Bilgisayar kullanabilme, yabancı dil, psikoteknik analiz, kendini ifade edebilme, spor ve futbol kültürüne hakimiyet gibi alanlarda sınavlara tabii tuttuk. Bu doğrultuda da temsilci raporlarını yeniden düzenledik. TFF'nin tüm kurullarında başlattığımız dijitalleşme hamlesi kapsamında temsilci raporlarının tamamını dijital hale getirdik. Artık temsilci raporları maç organizasyonu bitiminden sonra en geç 2 saat içinde sisteme kaydediliyor. Geçen sezon sonuna doğru Süper Lig ve 1'inci Lig'de temsilci atamalarını hakem atamalarında olduğu gibi algoritma ile yapmaya başlamıştık. Bu sezon tüm liglerde algoritma ile atamaları yapacağız."GÖKHAN ÖZSAVAŞ: ÖNCELİKLİ ARZUMUZ KRİZİ DEĞİL, RİSKİ YÖNETMEK OLDUTemsilciler Kurulu'nun yeni başkanı Gökhan Özsavaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin göreve başlar başlamaz ilk talimatının Türk futbolunun sorunlarının adil ve güvenilir şekilde çözülmesi olduğunu aktardı.Başkan Özsavaş, teknolojik desteklerden faydalandıklarını belirterek, "Federasyonumuzun iç ve dış denetime açılarak, olayların değil sadece futbolun konuşulması, güven ortamında temsilcilerimizin performanslarının en üst seviyeye çıkarılması olmuştur. Bizlerde bu bağlamda temsilcilerimizin raporlarını yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek şekilde UEFA kriterleri kapsamında sadeleştirdik, dijitalleştirdik. Tabletlerimiz sayesinde maçın bitiminden 2 saat içerisinde, temsilcilerimiz tarafından Futbol Yönetim Sistemi'ne raporlar gönderilmeye başlanmıştır" diye konuştu.
Haberli veya habersiz şekilde statlarda denetim yaptıklarını vurgulayan Özsavaş, "Temsilci alımlarında başta tahsil, spor geçmişi, fiziki yeterlilik, bilgisayar kullanımı, yönetim deneyimi olmak üzere liyakat oluşturacak yeteneklerdendir. Temsilci arkadaşlarımız yüz yüze ve online olarak rutin bu eğitimlerden geçmektedirler. Öncelikli arzumuz krizi değil, riski yönetmek oldu. Ancak buna rağmen oluşan ihlalleri eksiksiz ve yorumsuz raporladık. Kısacası fotoğrafını çekerek ilgili kurullarımıza gönderdik. Ancak bir elin parmağı kadar sayıda da maçta özellikle küfürlü tezahürat konusunda zaman zaman az da olsa eleştiri aldık. Kulüplerimiz, seyircilerin eğitimi, motive edilmesi, teşvik edilmesi konularında sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği düşüncesindeyiz. Olayları yorumlarken başta TFF ve güvenlik kuvvetlerimize bırakmadan tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği düşüncesindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.