Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu 2023-2024 sezonu açılış semineri başladı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sezon açılış seminerinde söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kıymetli temsilciler, adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışı ile tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep birlikte inşaa edeceğiz. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek hepimizin görevi. Tüm paydaşlarla birlikte futbolun güzel ve eğlenceli yanlarını öne çıkarmamız gerekiyor. Camiamızın tüm fertlerine düşen görevler ve sorumluluklar var. Sizler görevlendirildiğiniz müsabakalarda şahsımı ve TFF'yi temsil ediyorsunuz" dedi.

Haberli veya habersiz şekilde statlarda denetim yaptıklarını vurgulayan Özsavaş, "Temsilci alımlarında başta tahsil, spor geçmişi, fiziki yeterlilik, bilgisayar kullanımı, yönetim deneyimi olmak üzere liyakat oluşturacak yeteneklerdendir. Temsilci arkadaşlarımız yüz yüze ve online olarak rutin bu eğitimlerden geçmektedirler. Öncelikli arzumuz krizi değil, riski yönetmek oldu. Ancak buna rağmen oluşan ihlalleri eksiksiz ve yorumsuz raporladık. Kısacası fotoğrafını çekerek ilgili kurullarımıza gönderdik. Ancak bir elin parmağı kadar sayıda da maçta özellikle küfürlü tezahürat konusunda zaman zaman az da olsa eleştiri aldık. Kulüplerimiz, seyircilerin eğitimi, motive edilmesi, teşvik edilmesi konularında sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği düşüncesindeyiz. Olayları yorumlarken başta TFF ve güvenlik kuvvetlerimize bırakmadan tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği düşüncesindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.