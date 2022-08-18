TFF tarafından isim değişliği kabul edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bayırköyspor isim hakkını Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne devretmesi uygun bulundu.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, isim değişliği yazısını Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin'e teslim etti. Yazıda, "Dernekler kanununa ve futbol kulüpleri tescil talimatına uygun olarak işlemlerini yerine getiren aşağıda İli ve ismi yazılı futbol kulübünün isim ve renk değişikliği talebi Federasyonumuzca uygun bulunmuştur" denildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, 2022-2023 futbol sezonunda BAL'da mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'ne başarılar diledi.

Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ise, tüm haklarını kendilerine devreden Bayırköyspor yöneticilerine, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ve belde halkına teşekkür ederek, "Bu sezon 15 yılın ardından artık Bilecik 1969 Spor Kulübü adı altında Bilecikspor'umuz profesyonel ligde. Şuan çok ciddi transferler yapıyoruz. Bizlerin moral ve motivasyonu gayet iyi tel eksiğimiz maddi ve manevi destek. Bu kulüp bu şehrin kulübü, herkesiz taşın altına eline koyarsa bu takım 3 ligde çıkmaması için önümüzde hiç bir engel yok" dedi. - BİLECİK