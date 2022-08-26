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TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

Spor Haberleri

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Adana Demirspor Spor Haberler

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