TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı - Haberler

TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı
AA - Emre Doğan - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırılan Josef de Souza'nın itirazının reddedildiği belirtildi.
Açıklamada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 32 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.
AA / Emre Doğan - Spor