Üye Girişi
Haberi Paylaş
TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Yukatel Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Yukatel Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen Hosseini'nin cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title