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TFF Tahkim Kurulu, hakemlerin itirazlarını reddetti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakemler Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın klasman terfi listesine yapmış oldukları itirazların reddedildiğini açıkladı.

TFF'nin sitesinden Tahkim Kurulu kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Hakem Hüseyin Göçek'in 03.01.2024 tarihinde açıklanan "Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri" terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz'un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Hüseyin Göçek'in itirazının reddine, esas hakkında verilen kararın niteliğine göre başvuranın yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

Hakem Suat Arslanboğa'nın 03.01.2024 tarihinde açıklanan "Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri" terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz'un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazının reddine, esas hakkında verilen kararın niteliğine göre başvuranın yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

Hakem Sinan Bilen'in 03.01.2024 tarihinde açıklanan "Devre Arası Klasman Hakemleri ve Süper Lig A, B Klasman Gözlemcileri" terfi listesine ilişkin yapmış olduğu başvurusu incelendi. Kurulumuz'un 08.03.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada, yapılan müzakere neticesinde; itirazın kısmen kabulüne, Merkez Hakem Kurulu kararının onaylanmasına dair 03.01.2024 tarih ve 34 sayılı TFF Yönetim Kurulu kararının başvurucu yönünden iptaline, oybirliği ile,

Galatasaray'ın ve Başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/926 - K.2023-2024/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray'ın 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş'ın AFDK'nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/945 - K.2023-2024/1479 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; AFDK'nın başvurunun süre yönünden reddine dair kararında isabetsizlik bulunmadığından onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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