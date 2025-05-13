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TFF Tahkim Kurulu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İtirazlarını Redetti

TFF Tahkim Kurulu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin İtirazlarını Redetti
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu için uygulanacak yabancı futbolcu kuralına yaptığı itirazları oybirliğiyle reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı futbolcu kuralına yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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