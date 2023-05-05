TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen cezaları onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği cezaları onayladı. Kurul ayrıca İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasının da onaylandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği cezaları onadı. Kurul ayrıca, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasının da onandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe A.Ş.'nin, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."