TFF Tahkim Kurulu, Emre Kocadağ'a verilen para cezasını indirdi

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a verilen 800 bin TL'lik para cezasını 400 bin TL'ye indirdi.

TFF Tahkim Kurulu'nun, bugün yapılan toplantı sonrası aldığı kararlar şu şekilde:

"Galatasaray'ın, TFF Yönetim Kurulu'nun 11.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine oybirliği ile,

Fenerbahçe'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 09.08.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine oybirliği ile,

Beşiktaş'ın, kulüp ve idarecisi Emre Kocadağ ile ilgili PFDK'nın 31.08.2023 tarih ve E.2023-2024/29 - K.2023-2024/61 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş'ın, 28.08.2023 tarihinde kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 400 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200 bin TL para cezası biçiminde düzeltilmesine sübut yönünden oyçokluğu ile, ceza miktarı ve uygulanması bakımından oybirliği ile,

Beşiktaş'ın idarecisi Emre Kocadağ'ın 23.08.2023 tarihinde kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 400 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200 bin TL para cezası biçiminde düzeltilmesine sübut yönünden oy çokluğu ile, ceza miktarı ve uygulanması bakımından oybirliği ile,

Çaykur Rize Spor'un, PFDK'nın 07.09.2023 tarih ve E.2023-2024/50 -K.2023-2024/66 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Çaykur Rize Spor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu maraton tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL