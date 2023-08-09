TFF Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Demirel atandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'i başkan olarak atarken, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy ise asıl üye olarak atanmıştır.