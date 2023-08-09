TFF Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Demirel atandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'i başkan olarak atarken, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy ise asıl üye olarak atanmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 09 Ağustos tarihli toplantısında Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor