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TFF Tahkim Kurulu Başkanlığına Mustafa Demirel atandı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'i başkan olarak atarken, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy ise asıl üye olarak atanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 09 Ağustos tarihli toplantısında Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Demirel Yavuz Aksoy Spor Haberler

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