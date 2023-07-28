TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un Vefatı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatının ardından spor camiası taziye mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatının ardından spor camiası taziye mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç, hayatını kaybetti. Bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecek Mustafa Artuç için başsağlığı mesajları paylaşıldı.

"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."