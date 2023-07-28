TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un Vefatı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatının ardından spor camiası taziye mesajları yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefatının ardından spor camiası taziye mesajları yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç, hayatını kaybetti. Bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecek Mustafa Artuç için başsağlığı mesajları paylaşıldı.Taziye mesajları şu şekilde: BAKAN BAKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı dilerim."TFF BAŞKANI BÜYÜKEŞİTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanımız ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Spor Hukuku, Adalet Yönetimi, Kamu Görevlileri ve Özel Soruşturma Usulleri, Çocuk Hukuku, Ceza Adalet Sistemi ve Çevre Hukuku konularında önemli çalışmaları bulunan Sayın Mustafa Artuç Türkiye Adalet Akademisi'nde ve Gazi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda Ceza Adalet Sistemi, Hürriyete Karşı Suçlar, TCK Genel hükümler, Şerefe Karşı Suçlar, Hüküm Kurma Esasları, Adalet Sistemi'nin Tanıtılması, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku konularında dersler vermekteydi. Ülkemizin yetiştirdiği en değerli hukukçulardan birisi olan merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, hukuk camiasına ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başsağlığı ve sabırlar diliyorum."FENERBAHÇE"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."GALATASARAY"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."TRABZONSPOR"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."ADANA DEMİRSPOR "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."MKE ANKARAGÜCÜ"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."ÜMRANİYESPOR"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."DENİZLİSPOR
"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."