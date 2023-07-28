TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayatını kaybeden TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu Başkanı'mız ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Mustafa Artuç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Spor Hukuku, Adalet Yönetimi, Kamu Görevlileri ve Özel Soruşturma Usulleri, Çocuk Hukuku, Ceza Adalet Sistemi ve Çevre Hukuku konularında önemli çalışmaları bulunan Sayın Mustafa Artuç, Türkiye Adalet Akademisi'nde ve Gazi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda Ceza Adalet Sistemi, Hürriyete Karşı Suçlar, TCK Genel hükümler, Şerefe Karşı Suçlar, Hüküm Kurma Esasları, Adalet Sistemi'nin Tanıtılması, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku konularında dersler vermekteydi. Ülkemizin yetiştirdiği en değerli hukukçulardan birisi olan merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, hukuk camiasına ve TFF Tahkim Kurulu'na başsağlığı ve sabırlar diliyorum."