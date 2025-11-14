Haberler

TFF Tahkim Kurulu, Bahis Ceza İtirazlarını Değerlendiriyor

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynama nedeniyle ceza alan 67 hakemin itirazlarını inceliyor. PFDK'den ceza alan diğer hakemlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.

PFDK'den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'de devam ediyor.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
