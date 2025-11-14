TFF Tahkim Kurulu, 67 Hakemin İtirazlarını İnceliyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazları değerlendirdiğini duyurdu.

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK tarafından 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen 149 hakemden 67'sinin yaptıkları itirazları değerlendirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada 67 hakemin dosyalarının incelenmesinin sürdüğü belirtilirken, kalan 82 hakemle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı.

Öte yandan üst klasman hakemleri Zorbay Küçük, Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkındaki inceleme PFDK tarafından devam ediyor.