TFF Tahkim Kurulu, 28 Futbolcunun Cezasını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasıyla PFDK'ya sevk edilen 28 futbolcunun cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, sevklere yapılan itirazların incelendiği ve söz konusu oyuncularla ilgili alınan kararların oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.



