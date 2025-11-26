TFF Tahkim Kurulu, 28 Futbolcunun Cezasını Onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 28 futbolcunun cezalarını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, sevklere yapılan itirazların incelendiği ve söz konusu oyuncularla ilgili alınan kararların oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.