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TFF, Tahir Kıran'ın annesi Günay Kıran için taziye mesajı yayımladı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski yönetim kurulu üyelerinden Tahir Kıran'ın vefat eden annesi Günay Kıran için taziye mesajı yayımladı. Merhume Günay Kıran'a Allah'tan rahmet; Sayın Tahir Kıran'a, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski yönetim kurulu üyelerinden Tahir Kıran'ın vefat eden annesi Günay Kıran için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Tahir Kıran'ın annesi Günay Kıran'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Günay Kıran'a Allah'tan rahmet; Sayın Tahir Kıran'a, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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