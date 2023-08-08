TFF, Tahir Kıran'ın annesi Günay Kıran için taziye mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski yönetim kurulu üyelerinden Tahir Kıran'ın vefat eden annesi Günay Kıran için taziye mesajı yayımladı. Merhume Günay Kıran'a Allah'tan rahmet; Sayın Tahir Kıran'a, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.