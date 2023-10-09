TFF, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği için destek verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini desteklediğini açıkladı. Suudi Arabistan'ın futbola yaptığı yatırımlarla güçlü bir futbol ülkesi haline geldiği belirtilirken, TFF'nin Suudi Arabistan'ın bu mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inandığı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği için Suudi Arabistan'a destek verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz." denildi.

Suudi Arabistan'ın, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıktığı ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini milli takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır."