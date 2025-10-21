Haberler

TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Yayınladı

TFF, Süper Lig VAR Kayıtlarını Yayınladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını YouTube üzerinden paylaştı. Kayserispor - Samsunspor ve Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçlarına ait önemli anların VAR incelemeleri videolarda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Kayserispor - Samsunspor müsabasının 9. dakikasında gelişen konuk ekip atağı sonrası top dışarı çıktığında hakem Ümit Öztürk, VAR'dan 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi aldı. Konuşmalar şu şekilde:

VAR: "Hocam bu kendi ayağından sekiyor ama ayağından sekip koluna geldiğini gösteriyorum şu anda"

Ümit Öztürk: "Ben senin dediğini görüyorum ama benim için bu oynama. Yani oyuncu giren topu blokluyor, oynuyor. Sol ayağı açıldığı için doğal olarak sol eli de açılıyor. Bu topa bu şekilde vurduğu için bu kol açık. Dikkat edersen direction of the ball topun yönü de çok net değişiyor. Top dönüyor kale kendi kalesine dönecek noktaya geliyor."

VAR: "Hocam karar senin"

Sahaya dönen Öztürk, 'penaltı yok' dedi ve maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 19. dakikasında Dorgeles Nene, çalımlarla ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı yok diyerek korneri gösterdi. VAR'ın 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi sonrası Şansalan kenara geldi.

Pozisyonun tekrarını izleyen Şansalan, "Gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var. Çalımı attıktan sonra gördüm, Balkovec 29 numara değil mi?" yorumunu yaptı. VAR'ın "Doğrudur" açıklaması sonrası Ali Şansalan, sahaya dönerek sarı-lacivertliler lehine penaltı noktasını gösterdi ve Balkovec'e sarı kart çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Karşıyaka'nın yaklaşık 30 yıldır devam eden stat hayali gerçek oluyor

113 yıllık kulübün yaklaşık 30 yıldır süren stat hayali gerçek oluyor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı

Suçüstü yakalandı, müşterinin tek cümlesiyle yalvarmaya başladı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.