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TFF, Süper Lig'in 38. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Karşılaşmalarda alınan kararlar da açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 38. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçının 69. dakikasında hakem Mehmet Türkmen'e VAR uyarıda bulundu. Yunus Emre Çift ile Valentin Eysseric arasındaki ikili mücadeleyi monitörden izleyen Türkmen, Yunus Emre'nin kural dışı hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasının 5. dakikasında Serdar Dursun'un şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirspor - Başakşehir müsabakasının 33. dakikasında hakem Burak Şeker, potansiyel penaltı kontrolü için kenara geldi. Ev sahibi atağında Abdulsamet Burak'ın, ceza sahası içinde Onur Ergün tarafından düşürüldüğü gerekçesiyle hakem Şeker, izlemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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