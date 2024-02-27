TFF, Süper Lig'in 27. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Gaziantep FK - Başakşehir mücadelesinin 77. dakikasında ev sahibi ekibin attığı golle ilgili inceleme verildi. Pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, faul sebebiyle golü iptal etti.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 90+1. dakikasında hakem Cihan Aydın'a, inceleme önerildi. VAR monitörüne giden hakem Aydın, Kasımpaşa savunmasında Yunus Emre'nin topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Fatih Karagümrük - Alanyaspor müsabakasında 31. dakikada Ryan Mendes'in, Hadergjonaj'a yaptığı müdahaleyi sarı kartla cezalandıran hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek kırmızı kartla oyuncuyu dışarı gönderdi.

Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasının 9. dakikasında ev sahibi atağında hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan uyarıldı. Ceza sahası içerisinde Tete'ye tekme atıldığı gerekçesiyle penaltı noktası gösterildi. - İSTANBUL