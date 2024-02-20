TFF, Süper Lig'in 26. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan 6 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük mücadelesinin 79. dakikasında ev sahibi ekibin attığı 2. gol öncesi potansiyel elle oynama için inceleme verildi. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek golü iptal etti.

Hatayspor - Sivasspor maçının 80. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

Alanyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 64. dakikasında elle oynama için inceleme verildi. Kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

Gaziantep FK - Samsunspor maç sonu; Şiddetli hareketten dolayı izleme tavsiyesi ve hakemin kararı ile 3 numaralı oyuncu ihraç edildi.

Pendikspor - Trabzonspor müsabakasının 26. dakikasında Halil Akbunar ile Meunier arasındaki pozisyonda hakem Halil Umut Meler, önce penaltı noktasını gösterdi. İzleme tavsiyesi üzerine hakem Meler, penaltıyı iptal etti.

Başakşehir - Kayserispor mücadelesinin 90+7. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. - İSTANBUL